HOME OTOTEKNO TECHNO

Gemini di Google Maps Diperluas untuk Navigasi Jalan Kaki dan Sepeda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |16:22 WIB
Gemini di Google Maps Diperluas untuk Navigasi Jalan Kaki dan Sepeda
Google Maps. (Foto: Unsplash)
A
A
A

JAKARTA – Pada November lalu, Google menghadirkan Gemini ke Google Maps, dan chatbot tersebut tersedia untuk digunakan saat navigasi berkendara. Kini, chatbot ini juga tersedia untuk petunjuk arah berjalan kaki dan bersepeda.

Menurut Google, dengan pembaruan ini, pengguna bisa menggunakan Gemini sebagai pemandu wisata jalan kaki pribadi. Pengguna dapat bertanya apa pun yang diinginkan, misalnya: di lingkungan mana mereka berada, restoran terbaik di dekatnya, dan sebagainya.

Gemini akan merekomendasikan opsi di sepanjang rute berdasarkan “informasi terkini dan komprehensif dari Maps tentang dunia nyata,” demikian dilansir GSM Arena.

Jika menggunakan sepeda, pengguna bisa memanfaatkan bantuan bebas genggam Gemini. Chatbot tersebut akan memberi tahu perkiraan waktu kedatangan (ETA), jadwal pertemuan berikutnya, bahkan mengirim pesan teks untuk pengguna.

Fungsi ini kini diluncurkan secara global di iOS dan Android “di mana pun Gemini tersedia.” Namun, seperti semua peluncuran Google, mungkin dibutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh pengguna.

(Rahman Asmardika)

      
