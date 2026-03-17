Toyota Siapkan 10 Posko dan 297 Bengkel Siaga saat Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan 10 posko dan 297 bengkel siaga saat mudik Lebaran 2026. Posko tersebut tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi.

Posko ini beroperasi selama 24 jam pada 17-29 Maret 2026. Sementara bengkel siaga beroperasi normal pada masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2026.

“Program Holiday Campaign kembali diadakan di masa liburan Hari Raya Idul Fitri 2026, untuk memastikan pelanggan dapat berkendara worry-free kemanapun tujuannya," ujar Marketing Director PT TAM, Jap Ernando Demily, dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, layanan yang diberikan tidak hanya urusan servis kendaraan, tapi juga kebutuhan pengemudi bersama anggota keluarga.

Sebagai bagian dari Total Mobility Solution, Toyota terus menghadirkan berbagai layanan. Salah satunya, melalui program Toyota Holiday Campaign yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade pada momen libur Hari Raya Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).