Berapa Harga Baterai Mobil Innova Zenix Hybrid? Ini Kisarannya

JAKARTA - Berapa harga baterai mobil Innova Zenix Hybrid? Hal ini mungkin masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang, termasuk pemiliknya.

Diketahui, Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV dibekali baterai Ni-MH. Baterai itu dikemas dalam paket kompak. Baterai ini disimpan di bawah kedua jok bagian depan.

Baterai Innova Zenix hybrid ini memiliki kapasitas 1,31 kWh. Lalu, berapa harga baterai mobil Innova Zenix hybrid?

Terkait hal ini, baterai untuk mobil hybrid tidaklah semahal mobil listrik berbasis baterai. Diketahui, harga baterai mobil listrik cukup mahal bahkan disebut-sebut hampir setengah dari harga mobilnya.

Melansir pemberitaan Okezone, baterai Toyota Kijang Innova Zenix hybrid berada di sekitar Rp40 juta.