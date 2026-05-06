Apa Perbedaan BBM Jenis Pertamina Dex dan Dexlite? (Ilustrasi/Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Apa perbedaan BBM jenis Pertamina Dex dan Dexlite? Artikel ini akan mengulas mengeni perbedaan kedua jenis BBM tersebut.

Keduanya merupakan bahan bakar untuk mobil diesel. Meski namanya tampak mirip, kedua BBM ini memiliki sejumlah perbedaan. Berikut perbedaan BM jenis Pertamina Dex dan Dexlite, melansir laman Auto2000, Rabu (6/5/2026):

1. Kandungan Cetane Number

Cetane Number (CN) merupakan angka yang menunjukkan kualitas pembakaran bahan bakar diesel. Semakin tinggi angka CN-nya, semakin cepat pula bahan bakar terbakar dan makin halus suara mesin.

Pertamina Dex memiliki CN minimal 53. Sementara Dexlite memiliki CN minimal 51. Walau hanya berbeda 2 angka, efeknya cukup terasa dalam performa mesin. Ini terutama untuk kendaraan diesel berteknologi tinggi yang membutuhkan pembakaran lebih sempurna.

2. Kandungan Sulfur

Perbedaaan lainnya adalah kandungan sulfur. Kandungan sulfur sangat berpengaruh pada emisi gas buang kendaraan. Semakin renda sulfur, semakin ramah lingkungan dan aman untuk mesin karena minm kerak.

Pertamina Dex memiliki kandungan sulfur maksimum 300 ppm. Sementara pertamina Dexlite memiliki kandungan sulfur maksimum 1.200 ppp. Dari kandungan sulfur itu, Pertamina Dex lebih ramah lingkungan dan cocok untuk mobil diesel modern.

3. Kandungan Zat Aditif

Perbedaan utama antara Pertamina Dex dan Dexlite terletak pada jumlah dan kualitas zat aditif yang terkandung di dalamnya. Pertamina Dex diformulasikan dengan komposisi aditif yang lebih lengkap dan berkualitas tinggi.

Zat aditif dalam Pertamina Dex adalah sebagai berikut:

Demulsifier, berfungsi mencegah tercampurnya air dengan bahan bakar sehingga sistem pembakaran tetap berjalan lancar dan efisien.

Berikut Detergency,yakni membersihkan endapan karbon yang bisa menumpuk di injektor dan ruang bakar, sehingga menjaga mesin tetap bersih.

Corrosion inhibitor, melindungi komponen logam dalam mesin dari risiko karat yang bisa mengganggu kinerja jangka panjang.