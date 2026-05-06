Persaingan Ketat, Diprediksi Cuma Ada 5 Produsen Otomotif Utama di China

JAKARTA - Persaingan industri otomotif di China sangatlah ketat. Dari banyaknya brand yang bersaing, diprediksi hanya akan ada 5 produsen utama di China.

Melansir Car News China, CEO Xpeng, He Xiaopeng, menyatakan lima produsen mobil China kemungkinan akan meraih pendapatan triliunan yuan di masa depan dengan keuntungan hingga ratusan miliar yuan.

He Xiaopeng menjadi narasumber dalam program “Dialog” di China Central Television (CCTV) bersama dengan salah satu pendiri dan CEO Nio, William Li. Mereka membahas soal industri kendaraan listrik dan berbagi visi perusahaan mereka.

Berdasarkan perhitungan, sebuah produsen mobil perlu menjual lebih dari 7 juta mobil setiap tahunnya. Namun, angka ini bergantung pada harga rata-rata kendaraan yang dijual.

Saat ini, hanya lima produsen mobil global yang memiliki tingkat pendapatan yang sama. Kelimanya adalah Toyota, Volkswagen Group, Kia-Hyundai, Stellantis, dan General Motors.

He Xiaopeng tidak menyebutkan kelima perusahaan China tersebut. Namun, data tahun lalu menunjukkan, BYD memiliki pendapatan tertinggi sebesar 803,9 miliar yuan (USD117,7 miliar). Lima perusahaan teratas lainnya termasuk SAIC (646,1 miliar yuan/USD94,6 miliar), Geely (345,2 miliar yuan/USD50,5 miliar), Chery (300,2 miliar yuan/USD40 miliar), dan GWM (222,8 miliar yuan/USD32,6 miliar).

He Xiaopeng juga menyampaikan industri otomotif saat ini menghadapi masalah involusi di China. Industri ini akan memasuki tahap perkembangan yang sehat hanya ketika tidak ada lagi sekitar 150 peluncuran mobil baru sekaligus di pameran otomotif Beijing. Dalam skenario ini, Xpeng, Nio, dan Li Auto akan mampu mencapai keuntungan tahunan melebihi 50 miliar yuan (USD7,3 miliar).

He Xiaopeng juga mengakui Nio telah melakukan “perubahan besar” tahun lalu. Ia senang melihat perusahaan sebesar itu telah berubah begitu cepat.