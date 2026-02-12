Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Setelah Indonesia, Giliran Brasil Ancam Blokir Grok karena Gambar Porno

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |16:33 WIB
Setelah Indonesia, Giliran Brasil Ancam Blokir Grok karena Gambar Porno
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Brasil pada Rabu (11/2/2026) memerintahkan jejaring sosial X milik Elon Musk untuk menghentikan chatbot Grok membuat gambar-gambar yang mengandung konten seksual eksplisit. Brasil menjadi negara terbaru yang menekan miliarder tersebut untuk memperbaiki alat kecerdasan buatan itu.

Indonesia menjadi negara pertama yang sepenuhnya memblokir Grok bulan lalu, sementara Inggris dan Prancis mengatakan mereka akan terus menekan setelah chatbot tersebut menghasilkan banyak foto cabul perempuan dan anak-anak.

X harus “segera menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah produksi, menggunakan Grok, konten seksual atau erotis anak-anak dan remaja, serta orang dewasa yang belum memberikan persetujuan mereka,” kata Jaksa Agung Brasil, Badan Perlindungan Data Nasional (ANPD), dan Biro Hak Konsumen Nasional (Senacon), sebagaimana dilansir AFP.

Lembaga-lembaga tersebut memberi X waktu lima hari untuk mematuhi perintah tersebut atau menghadapi tindakan hukum dan denda.

 

