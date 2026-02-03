Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Polisi Prancis Gerebek Kantor Perusahaan Medsos X Milik Elon Musk

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |19:21 WIB
Polisi Prancis Gerebek Kantor Perusahaan Medsos X Milik Elon Musk
Ilustrasi.
PARIS - Polisi yang khusus menangani kejahatan siber, dibantu Europol, telah menggerebek kantor platform media sosial milik Elon Musk, X, di Prancis.

Jaksa Paris mengatakan penggerebekan itu terkait dengan penyelidikan terhadap konten yang direkomendasikan oleh algoritma X, yang kemudian diperluas untuk mencakup chatbot AI kontroversialnya, Grok.

Kantor kejaksaan menambahkan bahwa Musk dan mantan CEO X, Linda Yaccarino, telah dipanggil untuk hadir dalam sidang pada April sebagai bagian dari penyelidikan tersebut. X belum memberikan tanggapan atas penggerebekan itu.

Sebelumnya, Musk dan X menggambarkan penyelidikan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara.

Penyelidikan terhadap X dimulai pada Januari 2025 sebelum diperluas pada Juli tahun itu setelah laporan tentang deepfake eksplisit secara seksual dan konten penyangkalan Holocaust beredar di platform tersebut.

 

