Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Mengenal UpScrolled, Aplikasi Buatan Palestina yang Jadi Pesaing TikTok

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |15:13 WIB
Mengenal UpScrolled, Aplikasi Buatan Palestina yang Jadi Pesaing TikTok
UpScrolled telah menjadi aplikasi populer di App Store dan Play Store.
A
A
A

JAKARTA - UpScrolled, platform media sosial buatan pengembang Palestina, mendadak menjadi populer di Amerika Serikat (AS) sebagai pengganti TikTok, yang baru saja berpindah kepemilikan usai divestasi dari perusahaan China, ByteDance. Pada akhir Januari 2026, UpScrolled bahkan menduduki peringkat pertama App Store dan keenam Play Store di AS.

Apa Itu UpScrolled?

UpScrolled, didirikan pada Juli 2025 oleh Issam Hijazi, pengusaha keturunan Palestina-Yordania-Australia yang pernah bekerja di raksasa teknologi Oracle. Proyek ini didukung Tech for Palestine, yang muncul setelah krisis di Gaza, untuk mendanai teknologi pro-Palestina.

Hijazi meninggalkan karier korporatnya untuk menciptakan platform yang menonjolkan kebebasan berekspresi dan visibilitas konten tanpa ketergantungan algoritma dan sensor.

Fitur Unggulan UpScrolled

UpScrolled merupakan aplikasi hybrid Instagram, X (Twitter), dan TikTok, di mana pengguna bisa mengunggah foto, video pendek, dan teks.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/612/3205465//medsos-ZGdf_large.jpg
Akun Medsos Anak di Bawah 16 Tahun Dihapus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/18/3202367//kanselir_jerman_friedrich_merz-o6WX_large.jpg
Kanselir Jerman Dukung Larangan Medsos untuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201050//pemerintah-SZqM_large.jpg
Pemerintah Susun Strategi Komunikasi Kebijakan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/16/3199423//ilustrasi-xJRO_large.jpg
Polisi Prancis Gerebek Kantor Perusahaan Medsos X Milik Elon Musk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/16/3198056//upscrolled-6IkK_large.jpg
Pengguna Ramai-Ramai Tinggalkan TikTok, Skylight dan UpScrolled Makin Populer di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/612/3196129//dian_sastro-JOAh_large.jpg
Potret Dian Sastrowardoyo Ikut Tren Back To 2016, Netizen Temukan 1 Hal yang Tak Berubah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement