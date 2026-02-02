Mengenal UpScrolled, Aplikasi Buatan Palestina yang Jadi Pesaing TikTok

UpScrolled telah menjadi aplikasi populer di App Store dan Play Store.

JAKARTA - UpScrolled, platform media sosial buatan pengembang Palestina, mendadak menjadi populer di Amerika Serikat (AS) sebagai pengganti TikTok, yang baru saja berpindah kepemilikan usai divestasi dari perusahaan China, ByteDance. Pada akhir Januari 2026, UpScrolled bahkan menduduki peringkat pertama App Store dan keenam Play Store di AS.

Apa Itu UpScrolled?

UpScrolled, didirikan pada Juli 2025 oleh Issam Hijazi, pengusaha keturunan Palestina-Yordania-Australia yang pernah bekerja di raksasa teknologi Oracle. Proyek ini didukung Tech for Palestine, yang muncul setelah krisis di Gaza, untuk mendanai teknologi pro-Palestina.

Hijazi meninggalkan karier korporatnya untuk menciptakan platform yang menonjolkan kebebasan berekspresi dan visibilitas konten tanpa ketergantungan algoritma dan sensor.

Fitur Unggulan UpScrolled

UpScrolled merupakan aplikasi hybrid Instagram, X (Twitter), dan TikTok, di mana pengguna bisa mengunggah foto, video pendek, dan teks.