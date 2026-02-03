Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pemerintah Pulihkan Layanan Grok di Indonesia dengan Syarat dan Pengawasan Ketat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |11:55 WIB
Pemerintah Pulihkan Layanan Grok di Indonesia dengan Syarat dan Pengawasan Ketat
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Komunikasi Digital (Kemenkomdigi) membuka kembali akses chatbot kecerdasan buatan (AI) Grok milik Elon Musk di Indonesia. Kemenkomdigi menegaskan bahwa pembukaan kembali akses Grok ini akan disertai dengan pengawasan ketat.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Indonesia melarang akses Grok pada awal Januari karena konten eksplisit dan tidak senonoh yang dihasilkan AI di media sosial X.

Pembukaan kembali akses Grok dilakukan Kemenkomdigi setelah platform media sosial X Corp memberikan komitmen tertulis untuk peningkatan layanan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Perusahaan itu menyampaikan kepada kementerian bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan layanan Grok, termasuk membatasi akses ke fitur-fitur tertentu.

"Normalisasi akses layanan Grok dilakukan secara bersyarat setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis yang memuat langkah-langkah konkret perbaikan layanan dan pencegahan penyalahgunaan. Komitmen ini menjadi dasar evaluasi, bukan akhir dari proses pengawasan," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, dalam sebuah pernyataan, Minggu (1/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Media Sosial X Grok AI Komdigi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/16/3206095//ilustrasi-xobc_large.jpg
Daftar 8 Aplikasi yang Dilarang Komdigi Untuk Diakses Anak di Bawah 16 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/16/3205366//menkomdigi_meutya_hafid-o9QT_large.jpg
Pemerintah Terbitkan Permen Komdigi No. 9/2026, Tetapkan Batas Usia Anak untuk Akses Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204056//pemerintah-lLiR_large.jpg
Pemerintah Tertibkan Belanja TIK, Hentikan Pemborosan Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/16/3201573//direktur_informasi_publik_ditjen_kpm_komdigi_nursodik_gunarjo_membuka_kegiatan_communiaction_malang-C6kY_large.jpeg
Komdigi Dorong Generasi Muda Jadi Kreator Konten Positif Lewat CommuniAction
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/16/3201242//ilustrasi-scfO_large.jpg
Setelah Indonesia, Giliran Brasil Ancam Blokir Grok karena Gambar Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/320/3200748//komdigi_soal_ekonomi_digital-TUok_large.png
Potensi Ekonomi Digital RI Diproyeksi Capai USD366 Miliar pada 2030
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement