Vespa Primavera dan Sprint Terbaru Meluncur, Segini Harganya

JAKARTA - PT Piaggio Indonesia meluncurkan model terbaru dari lini Vespa Primavera dan Sprint. Ada 5 model sekaligus yang diluncurkan.

Model yang diluncurkan adalah Vespa Primavera, Vespa Primavera S, Vespa Sprint, Vespa Sprint S, dan Vespa Sprint Tech.

Model baru tersebut mendapatkan ubahan dari sisi mesin. Kini seluruh model tersebut dibekali mesin i-get baru berkapasitas 180 cc. Sebelumnya, mesin yang disematkan berkapasitas 150 cc.

Managing Director and Country CEO PT Piaggio Indonesia, Marco Noto La Diega, mengatakan pengguna Vespa mencari lebih dari sekadar alat mobilitas.

"Melalui Vespa Primavera dan Vespa Sprint 180 terbaru, kami menghadirkan performa yang lebih kuat, fitur modern, serta pilihan warna yang merefleksikan gaya hidup mereka," ucapnya, dikutip Selasa (17/3/2026).



Ia menjelaskan, mesin 180cc terbaru ini menghadirkan peningkatan signifikan dalam performa. Sekitar 14 persen komponen utama mesin dikembangkan sepenuhnya baru, termasuk bagian inti mesin serta sistem transmisi yang dirancang ulang. Pembaruan ini memberikan kombinasi performa, efisiensi, dan kenyamanan berkendara yang lebih optimal.

Mesin generasi terbaru ini menghasilkan peningkatan tenaga hingga 24 persen menjadi 11 kW pada 8.250 rpm. Sementara torsi meningkat sebesar 8 persen.