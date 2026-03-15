Google Play Games Luncurkan Fitur Coba Gim Versi Lengkap Gratis Sebelum Membeli

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |14:31 WIB
Fitur Games Trial di Google Play Games.
JAKARTA – Google telah mengumumkan fitur Game Trials di Google Play Games, yang sesuai namanya memungkinkan Anda mencoba versi lengkap dari gim berbayar secara gratis. Jika Anda menyukai gim yang Anda coba, Anda dapat dengan mudah membelinya dan melanjutkan dari tempat terakhir, karena progres akan terbawa.

Game Trials akan segera diluncurkan untuk beberapa gim berbayar di perangkat seluler, dan pada akhirnya juga akan tersedia di Google Play Games untuk PC.

Dilansir GSM Arena, pada beberapa gim berbayar tertentu, Anda dapat membeli judul tersebut sekali dan memiliki akses ke versi seluler maupun PC. “Beli sekali, mainkan di mana saja,” kata Google. Fitur ini sudah diluncurkan untuk seri Reigns, OTTTD, dan Dungeon Crawler.

Google juga memperkenalkan Postingan Komunitas untuk “puluhan gim populer” dalam bahasa Inggris, dengan “lebih banyak bahasa dan gim akan segera hadir.” Fitur ini memberi ruang khusus untuk bertukar kiat dan trik, semuanya di dalam Google Play.

 

