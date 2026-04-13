Google Kembangkan Fitur Tap to Share yang Mirip NameDrop Apple, Ini Cara Kerjanya

JAKARTA - Google diam-diam telah mengembangkan fitur berbagi file yang serupa dengan NameDrop milik Apple. Informasi ini pertama kali muncul pada akhir tahun lalu, dan video yang menunjukkan cara kerjanya telah beredar. Kini, laporan baru mengungkapkan nama yang akan diberikan Google kepada fitur tersebut.

Nama yang akan digunakan Google adalah “Tap to Share” atau “Ketuk untuk Berbagi”, yang cukup jelas menunjukkan cara penggunaan dan fungsinya. Dilansir Gizmochina, para ahli di Android Authority berhasil mengaktifkan fitur ini di Google Play Services v26.15.3.

Cara Kerja Tap to Share

Pertama, buka kunci ponsel Anda, satukan bagian atas kedua perangkat, dan pastikan kedua layar menghadap ke atas. Dari situ, Anda dapat berbagi kontak atau mengirim media seperti foto, video, tautan, lokasi, dan banyak hal lainnya. Anda perlu memegang kedua perangkat hingga menyala, yang berfungsi sebagai konfirmasi visual bahwa transfer sedang berlangsung.

Ada juga layar pratinjau yang menunjukkan informasi kontak apa yang akan Anda bagikan sebelum dikirim.

Cara kerjanya mirip dengan fitur NameDrop dari Apple, yang menggunakan NFC untuk memulai proses “handshake”, kemudian beralih ke Bluetooth dan Wi-Fi untuk benar-benar memindahkan data.