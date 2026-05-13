Google Perkenalkan Googlebook, Laptop Android yang Berfokus pada AI

JAKARTA – Google memperkenalkan laptop baru yang disebut sebagai Googlebook. Berbeda dengan Chromebook yang menjalankan ChromeOS, Googlebook beroperasi dengan sistem operasi berbasis Android yang terintegrasi erat dengan Gemini Intelligence.

Perubahan yang paling mencolok dari Googlebook adalah cara pengguna berinteraksi dengan mouse. Google bersama DeepMind membangun fitur bernama Magic Pointer. Saat kursor digerakkan, Gemini akan muncul untuk menawarkan tindakan kontekstual berdasarkan konten yang ada di layar. Sebagai contoh, menunjuk tanggal pada surel (email) dapat langsung membuat acara di kalender, atau memilih dua gambar secara bersamaan dapat menggabungkannya secara visual. Ini merupakan pendekatan yang berbeda dari fungsi klik standar.

Googlebook juga menyertakan pembuat widget berbasis perintah. Pengguna cukup mengetikkan apa yang dibutuhkan, dan Gemini akan mengambil informasi dari aplikasi Google maupun web untuk membuat widget khusus. Jika Anda sedang merencanakan perjalanan, fitur ini dapat mengumpulkan detail penerbangan dan reservasi hotel ke dalam satu tampilan sementara di layar Anda.

Karena berjalan dengan sistem operasi Android, laptop ini dirancang untuk bekerja secara sinergis dengan ponsel Android. Pengguna dapat membuka aplikasi ponsel di layar laptop untuk membalas pesan atau menyelesaikan tugas-tugas singkat. Laptop ini juga menawarkan fitur Akses Cepat yang memungkinkan pengguna menjelajahi berkas (file) di ponsel secara langsung melalui pengelola berkas laptop, tanpa harus mentransfernya ke layanan cloud terlebih dahulu.

Untuk perangkat kerasnya, Google bekerja sama dengan sejumlah produsen utama seperti Acer, Asus, Dell, HP, dan Lenovo. Laptop ini diharapkan menggunakan material kelas atas dan akan memiliki fitur glowbar fisik untuk membedakannya dari Chromebook biasa. Belum ada informasi detail mengenai harga atau tanggal rilis pastinya, namun Google menyatakan bahwa rincian lebih lanjut akan diumumkan pada akhir tahun ini.

(Rahman Asmardika)