Google Akhirnya Izinkan Pengguna Ubah Alamat Gmail, Ini Caranya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |12:10 WIB
JAKARTA - Google akhirnya mengizinkan pengguna mengubah alamat Gmail, sebuah fitur yang telah lama diinginkan banyak orang. Saat ini, fitur tersebut baru diluncurkan di Amerika Serikat (AS), namun diharapkan segera tersedia di negara lain dalam waktu dekat.

Dalam sebuah video singkat yang dirilis, Google mengumumkan fitur tersebut beserta detail langkah yang perlu dilakukan pengguna untuk mengubah alamat email mereka.

Untuk melakukan perubahan, buka pengaturan Akun Google, lalu pilih Info pribadi, kemudian Email, dan masuk ke Email Akun Google. Di sana akan muncul tombol biru besar bertuliskan “Ubah email Akun Google”. Ketuk tombol tersebut, lalu pilih alamat email baru, demikian dilansir GSM Arena.

Alamat asli yang diganti akan tetap tersimpan di akun sebagai alternatif, sehingga email yang dikirim ke alamat lama tetap masuk ke kotak masuk Anda. Perlu diingat, perubahan ini hanya dapat dilakukan sekali dalam 12 bulan. Jadi, pastikan tidak salah memilih alamat baru karena butuh waktu lama untuk mengubahnya lagi.

Seperti banyak fitur Google lainnya, butuh waktu agar fitur ini tersedia bagi semua pengguna. Jadi, jika fitur ini belum muncul di akun Anda, bersabarlah hingga pengumuman resmi hadir di wilayah atau negara Anda.

(Rahman Asmardika)

      
email Gmail Google
