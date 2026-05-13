Google Umumkan Gemini Intelligence untuk Android, Bisa Pesan Tiket hingga Belanja Otomatis

JAKARTA – Google mengumumkan rangkaian fitur kecerdasan buatan (AI) baru untuk Android yang disebut sebagai Gemini Intelligence. Fitur ini dijadwalkan hadir di Galaxy S26 Series dan Google Pixel 10 pada musim panas ini, sebelum menyusul ke ponsel Android lainnya, jam tangan pintar, serta laptop di akhir tahun ini.

Dilansir Gizmochina, perubahan utama pada Gemini Intelligence terletak pada otomatisasi aplikasi. Alih-alih hanya menjawab pertanyaan, Gemini kini dapat menavigasi ponsel Anda untuk melakukan tugas spesifik, seperti memesan kelas olahraga atau belanja bahan makanan.

Pengguna bahkan dapat menekan lama tombol daya di atas tangkapan layar daftar belanja, dan Gemini akan secara otomatis membuat keranjang belanja untuk Anda. Anda dapat memantau prosesnya melalui notifikasi dan hanya perlu melakukan konfirmasi akhir untuk pembayaran.

Peramban (browser) Chrome juga mendapatkan pembaruan serupa. Pada akhir Juni, Chrome untuk Android akan menambahkan alat penjelajahan otomatis untuk membantu tugas rutin seperti memesan tempat parkir. Fitur Autofill (Isi Otomatis) pada Android juga ditingkatkan dengan mengambil konteks dari aplikasi guna mengisi formulir kompleks tanpa perlu banyak mengetik.

Untuk pengiriman pesan teks, Gboard menghadirkan fitur suara bernama Rambler. Jika pengguna cenderung menggunakan kata-kata pengisi (filler words), sering menjeda, atau beralih bahasa saat menggunakan dikte suara, Rambler akan membersihkan audio tersebut dan mengubahnya menjadi pesan teks yang jelas sebelum dikirim.

Selain itu, Google menambahkan alat text-to-widget. Pengguna cukup mengetikkan perintah, seperti meminta daftar resep mingguan atau widget yang menampilkan kecepatan angin, dan Android akan membuat widget khusus tersebut untuk layar beranda Anda.