Penjualan Mobil Listrik Melesat 42% pada April 2026, Tembus 14 Ribu

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |16:09 WIB
Penjualan Mobil Listrik Melesat 42% pada April 2026, Tembus 14 Ribu (Ilustrasi/Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Penjualan mobil listrik menunjukkan tren positif pada April 2026. Sepanjang April 2026, total sebanyak 14.815 unit mobil listrik terdistribusi. 

Hal ini berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), dilihat pada Selasa (12/5/2026). 

Diketahui, penjualan wholesales (pabrik ke diler) pada April 2026 sebanyak 80.776 unit. Jumlah tersebut melonjak 55% dibandingkan April 2025 sebanyak 52.108 unit.

Penjualan April 2026 juga naik 31,8% dibandingkan Maret 2026. Pada bulan ketiga 2026, penjualan wholesales menyentuh angka 61.271 unit. 

Dari data penjualan wholesales April 2026, mobil listrik terdistribusi sebanyak 14.81 unit. Jumlah itu juga naik tajam dibandingkan Maret 2026 sebanyak 10.394 unit alias naik 42,5%. 

Diketahui, penjualan mobil listrik terus meningkat seiring waktu. Hal ini ditengarai kian banyaknya produsen yang memasarkan mobil ramah lingkungan tersebut. 

Selain itu, model yang ditawarkan juga beragam, mulai dari rentang Rp100 jutaan hingga miliaran rupiah. 

