Penjualan Mobil Anjlok 13,8 Persen pada Maret 2026, Cuma 61.271 Unit

JAKARTA - Penjualan mobil pada Maret 2026 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terjadi baik untuk wholesales (pabrik ke diler) maupun penjualan ritel (diler ke konsumen).

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang dilihat pada Senin (13/4/2026), penjualan wholesales pada Maret 2026 sebanyak 61.271 unit. Jumlah itu turun 13,8 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 71.099 unit.

Penjualan ritel pada Maret 2026 sebanyak 66.637 unit. Jumlah itu turun 13,2 persen dibandingkan Maret 2025 sebanyak 76.765 unit.

Sementara itu, jika dibandingkan Februari 2026, penjualan Maret 2026 juga turun, baik dari wholesales maupun ritel. Wholesales Maret anjlok 24,6 persen dibandingkam Februari 2026 sebanyak 81.159 unit. Penjualan ritel Maret 2026 juga turun 14,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 78.239 unit.

Jika dilihat berdasarkan brand, pada Maret 2026 Toyota tak tergeser sebagai brand terlaris berdasarkan penjualan wholesales. Daihatsu membuntuti di urutan berikutnya.

Sementara Mitsubishi Motors, Suzuki, dan Honda membuntuti urutan berikutnya dengan mengunci lima besar brand terlaris.

Kondisi brand terlaris ini juga tak jauh berbeda secara penjualan ritel. Namun yang menarik, BYD menempati urutan 5 menyalip posisi Honda sebagai brand terlaris secara penjualan ritel.