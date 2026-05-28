Berdimensi Ringkas, Chery Q Dibekali 38 Kompartemen Penyimpanan hingga Front Trunk

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |18:45 WIB
Berdimensi Ringkas, Chery Q Dibekali 38 Kompartemen Penyimpanan hingga Front Trunk
JAKARTA - Chery Q meramaikan segmen mobil listrik hatchback. Mobil listrik baru Chery ini menyasar segmen generasi milenial dan gen Z.

Chery Q merupakan mobil listrik compact untuk perkotaan. Mobil listrik ini memiliki daya jelajah hingga 400 km (NEDC) dalam satu kali pengisian daya penuh.

Selain itu, Chery Q sudah didukung fitur fast charging. Isi daya dari 30-80 persen hanya membutuhkan waktu 16,5 menit. Hal ini membuat penggunanya tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk isi daya sehingga menjadi lebih praktis dalam penggunaannya.

Secara dimensi, Chery Q memiliki panjang 4.195 mm, lebar 1.811 mm, tinggi 1.573 mm, dan wheelbase 2.700 mm. Meski memiliki ukuran compact, Chery Q memiliki rasio efisiensi ruang 85%. Total kapasitas bagasi hingga 1.520 liter.

“Secara kapasitas, rear trunk mampu menampung hingga 1.450 liter. Sementara di bagian depan terdapat front trunk (frunk) berkapasitas 70 liter. Tempat penyimpanan itu mampu menampung beban hingga 50 kg,” kata Vice Country Director Chery Business Unit Indonesia, Budi Darmawan Jantania, dikutip Senin (25/5/2026).

Front Trunk Serba guna

Mobil listrik kompak memiliki front trunk atau bagasi depan, tepatnya di balik kap. Kompartemen ini menjadi populer pada mobil listrik karena tidak membutuhkan ruang untuk mesin pembakaran internal yang besar.

Penyimpanan pada bagian depan ini dapat membantu untuk meletakkan barang. Terutama ketika barang bawaan memiliki bau yang tajam atau basah sehingga dapat mengganggu kenyamanan penumpang di kabin.

Front trunk dilengkapi dengan drain valve (katup pembuangan air) di bagian lantai kabin atau area bawah kendaraan. Fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna yang sering membawa barang basah, perlengkapan outdoor, atau barang yang terkena kotoran, lumpur, pasir, atau air, karena katup pembuangan air membantu air keluar, mengeringkan lantai lebih cepat, dan mengurangi risiko air menggenang yang bisa memicu bau lembab.

 

