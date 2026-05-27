Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Aion UT Naik 20 Persen sejak Awal Tahun, Laku Segini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |18:25 WIB
Penjualan Aion UT Naik 20 Persen sejak Awal Tahun, Laku Segini
Penjualan Aion UT Naik 20 Persen sejak Awal Tahun, Laku Segini (Ilustrasi/Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - GAC Indonesia membeberkan data penjualan Aion UT. Penjualan medium hatchback EV itu meningkat hingga 20 persen sejak awal tahun. 

Berdasarkan data wholesales Gaikindo, penjualan Aion UT sebanyak 266 unit pada Januari 2026. Jumlah ini dan meningkat menjadi 321 unit pada April 2026 atau tumbuh lebih dari 20 persen dalam empat bulan pertama tahun ini. Sementara pada Maret 2026, Aion UT mencatat penjualan wholesales sebanyak 242 unit. 

Aion UT merupakan medium hatchback EV. Segmen ini termasuk yang paling panas karena banyak model yang ditawarkan. 

“Pencapaian penjualan wholesales Aion UT selama dua bulan berturut-turut menjadi indikator positif bahwa kendaraan listrik kini semakin diterima masyarakat Indonesia sebagai bagian dari mobilitas masa kini. Kami melihat konsumen semakin mempertimbangkan efisiensi, teknologi, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan dalam memilih kendaraan listrik,” ujar CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, Kamis (27/5/2026). 

Diketahui, Aion UT hadir dalam dua pilihan varian. Varian Standard dibekali baterai berkapasitas 44,12 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 km (NEDC). Sementara varian Premium menggunakan baterai 60 kWh yang mampu menempuh hingga 500 km (NEDC).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/15/3191529/gac_kembangkan_baterai_baru_untuk_kendaraan_listrik-WaVD_large.jpg
GAC Kembangkan Baterai Baru, Bisa Tempuh Jarak hingga 1.000 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180371/aion_ut_mulai_dikirim_ke_konsumen-Ada4_large.jpg
Dirakit Lokal, Aion UT Mulai Dikirim ke Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171703/aion_ut-1qjG_large.jpeg
Insentif Impor Mobil Listrik Dihentikan, GAC Aion Justru Senang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/15/3171413/aion_ut-HnCM_large.jpg
Ogah Ikutan Perang Harga, Aion Janji Tak Revisi Harga Jual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/15/3169758/aion_v-CUWi_large.jpg
Insentif Impor Mobil Listrik Tak Diperpanjang, Ini Respons GAC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3169132/aion_ut-JlOM_large.jpg
GAC Umumkan Harga Aion UT, Mulai Rp325 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement