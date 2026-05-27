Penjualan Aion UT Naik 20 Persen sejak Awal Tahun, Laku Segini

Penjualan Aion UT Naik 20 Persen sejak Awal Tahun, Laku Segini (Ilustrasi/Dok Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - GAC Indonesia membeberkan data penjualan Aion UT. Penjualan medium hatchback EV itu meningkat hingga 20 persen sejak awal tahun.

Berdasarkan data wholesales Gaikindo, penjualan Aion UT sebanyak 266 unit pada Januari 2026. Jumlah ini dan meningkat menjadi 321 unit pada April 2026 atau tumbuh lebih dari 20 persen dalam empat bulan pertama tahun ini. Sementara pada Maret 2026, Aion UT mencatat penjualan wholesales sebanyak 242 unit.

Aion UT merupakan medium hatchback EV. Segmen ini termasuk yang paling panas karena banyak model yang ditawarkan.

“Pencapaian penjualan wholesales Aion UT selama dua bulan berturut-turut menjadi indikator positif bahwa kendaraan listrik kini semakin diterima masyarakat Indonesia sebagai bagian dari mobilitas masa kini. Kami melihat konsumen semakin mempertimbangkan efisiensi, teknologi, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan dalam memilih kendaraan listrik,” ujar CEO GAC Indonesia, Andry Ciu, Kamis (27/5/2026).

Diketahui, Aion UT hadir dalam dua pilihan varian. Varian Standard dibekali baterai berkapasitas 44,12 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 km (NEDC). Sementara varian Premium menggunakan baterai 60 kWh yang mampu menempuh hingga 500 km (NEDC).