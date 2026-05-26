Jetour T1 Siap Meluncur di Indonesia, Intip Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |19:39 WIB
Jetour T1 Siap Meluncur di Indonesia, Intip Bocorannya (Dok Jetour Indonesia)
JAKARTA - Jetour T1 siap meluncur di Indonesia. T1 bakal menjadi model elektrifikasi pertama Jetour di Tanah Air. 

1. Jetour T1

Jetour T1 berteknologi i-DM (intelligent Dual Mode). SUV bergaya adventure ini segera meluncur di Indonesia. 

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, menjelaskan pihaknya melihat kebutuhan konsumen saat ini terus berkembang. Tak hanya dari desain dan karakternya, tapi juga berkendara yang lebih cerdas, efisien.

"Kami percaya, Jetour T1 akan menjadi salah satu langkah penting Jetour dalam menghadirkan inovasi global yang semakin relevan bagi pasar Indonesia. Dalam waktu dekat model ini akan segera kami hadirkan secara resmi di Indonesia,” ujar tutur Moch Ranggy Radiansyah, Selasa (26/5/2026).

Jetour T1 merupakan SUV boxy, seperti T2. Secara dimensi, Jetour T1 memiliki panjang 4.705 mm, lebar 1.967 mm, tinggi 1.840 mm dan wheelbase 2.800 mm. 

T1 disematkan teknologi i-DM (Intelligent Dual Mode). Sistem ini mengintegrasikan mesin bensin dan motor listrik untuk menghadirkan performa yang responsif sekaligus efisiensi bahan bakar yang lebih optimal.

Diketahui, Jetour T1 merupakan model global. Model ini sudah meluncur di kawasan Timur Tengah, Amerika Selatan, hingga Asia. Sejak debut globalnya 2 tahun lalu, Jetour T1 mencatat penjualan lebih dari 169 ribu unit secara global. 

