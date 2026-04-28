2 Mobil Hybrid Jetour Unjuk Gigi, Bakal Masuk Indonesia?

JAKARTA - Jetour memamerkan sederet model pada pameran Beijing Auto Show. Model yang dihadirkan di antaranya dua mobil berteknologi hybrid, yaitu Jetour G700 dan Jetour T2 i-DM.

Pada momen itu, Jetour juga memberikan kesempatan test drive untuk dua model tersebut.

“Melalui sesi test drive ini, kami memastikan setiap inovasi Jetour tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dapat dirasakan secara langsung," ujar Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, Selasa (29/4/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pihaknya dalam menghadirkan pengalaman Travel+ yang mengintegrasikan teknologi, performa, dan gaya hidup dalam satu perjalanan.

Test drive itu digelar di Beijing Haidian Airport. Kegiatan ini untuk membuktikan langsung kapabilitas Jetour G700 dan T2 i-DM dalam berbagai kondisi berkendara.

Jetour G700

Jetour G700 merupakan all-terrain premium hybrid off-road SUV. Model ini memiliki desain eksterior tangguh dengan postur berkendara berkarakter kuat.

G700 dilengkapi sistem audio premium Lexicon yang dikembangkan bersama Rolls Royce serta kursi multifungsi premium dengan meja, sandaran kaki, dan fitur pijat 8 titik dengan 8 mode.

Jetour G700 melalui berbagai skenario test drive seperti akselerasi, pengereman (braking), U-turn, slalom, hingga melintasi jalanan bergelombang yang menguji stabilitas dan kontrol kendaraan. Dalam setiap manuver, Jetour G700 menunjukkan respons tenaga yang kuat sekaligus presisi handling yang tetap terjaga di berbagai kondisi pengujian.

Pengujian berlanjut pada sesi off-road ride-along yang membawa kendaraan melewati rintangan ekstrem seperti big hump, side slope, cross-axle, hingga roller ramp. Pada kondisi ini, GAIA Architecture dan sistem tiga differential lock bekerja untuk memastikan traksi tetap maksimal di berbagai permukaan.

Untuk performanya, Jetour G700 dapat berlari dari 0–100 km/jam dalam 4,6 detik, didukung kemampuan melintasi genangan air hingga 970 mm.