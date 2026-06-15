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5 Tips Ampuh Cegah Hewan Masuk ke Ruang Mesin

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |15:50 WIB
5 Tips Ampuh Cegah Hewan Masuk ke Ruang Mesin
5 Tips Ampuh Cegah Hewan Masuk ke Ruang Mesin (Dok Mitsubishi Motors)
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JAKARTA - Terdapat sejumlah cara untuk mencegah hewan masuk ke ruang mesin mobil. Lima tips mencegah hewan masuk ke ruang mesin bakal diulas dalam artikel ini. 

Keberadaan hewan di ruang mesin mobil bisa jadi ancaman! Tak cuma untuk hewan tersebut, tetapi juga mempengaruhi performa mobil. 

Misalnya, tikus yang kerap menggigit perkabelan, ular yang bersarang di balik kap, atau kucing berpotensi merusak selang radiator dengan cakarnya.

Keadaan ruang mesin yang hangat dan tertutup biasanya jadi incaran beberapa hewan untuk menetap di sana. Karena itu, perlu langkah untuk mencegah hewan masuk ke ruang mesin. Hal ini demi menjaga performa kendaraan tetap prima.

Berikut 5 tips mencegah hewan masuk ke ruang mesin, melansir laman Mitsubishi Motos, Senin (15/6/2026): 

1. Rutin Periksa Ruang Mesin 

Langkah paling dasar adalah memeriksa ruang mesin secara rutin, terutama jika mobil jarang digunakan atau diparkir di luar rumah. Pastikan tidak ada jejak kaki, kotoran, atau bahan seperti ranting dan daun kering yang bisa menjadi sarang hewan.

2. Hindari Parkir di Tempat Kotor

Jika mobil lama diparkirkan, usahakan jangan di dekat tempat sampah, tumpukan sampah, saluran air, atau gudang yang lama tidak dibuka. Itu karena tempat-tempat tersebut berpotensi menjadi sarang hewan. Sebaiknya parkir mobil di garasi yang tertutup dan bersih.

3. Rutin Panaskan Mobil

Hewan senang bersarang di tempat yang sepi dan jarang terganggu. Dengan rutin menyalakan atau mengendarai mobil, kemungkinan hewan bersarang akan jauh lebih kecil.

 

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