Jetour T2 Pamer Kekuatan Struktur, Sanggup Tahan Beban hingga 350 Kg

JAKARTA — Jetour T2 memamerkan kekuatan struktur kendaraannya. SUV bergaya boxy itu sanggup menahan beban hingga lebih dari 350 kilogram (kg).

Hal ini didemonstrasikan Jetour T2 di Jakarta pada Selasa (10/3/2026). Dalam demonstrasi tersebut, dua unit Jetour T2 dijejerkan lalu menahan LED dengan total beban lebih dari 700 kg.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, menilai bahwa keselamatan merupakan fondasi utama. Ia menjelaskan struktur bodi T2 yang sanggup menahan beban hingga 350 kg.

“Bagi Jetour, safety bukan sekadar fitur tambahan, tetapi menjadi fondasi utama. Jetour T2 dibangun dengan struktur hardtop cage body monocoque yang menggunakan 80% high-strength steel,” ucap Ranggy, dikutip Rabu (11/3/2026).

Ia menambahkan, hal ini memberikan kekuatan dan stabilitas tinggi dengan kemampuan static load hingga 300 kilogram serta torsion rigidity mencapai 31.000 Nm/degree.