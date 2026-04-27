Jetour Pamerkan 3 Model SUV Hybrid, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - Jetour International menampilkan sejumlah model pada ajang Auto China 2026. Merek asal Tiongkok tersebut memboyong dua merek sekaligus, yaitu Jetour dan Soueast.

President Jetour International, Ke Chuandeng, menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya mengusung filosofi ‘Travel+’ dengan mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang gaya hidup perjalanan.

"Kini, ‘Travel+’ telah berkembang melampaui sekadar atribut produk, menjadi representasi gaya hidup, koneksi emosional, serta jembatan yang menghubungkan manusia, budaya, dan pengalaman," ujarnya dalam keterangan resmi perusahaan, Senin (27/4/2026).

"Melalui Auto China 2026, kami ingin menunjukkan bagaimana strategi ini terus berkembang melalui inovasi produk, penguatan ekosistem, dan kolaborasi global, untuk menghadirkan pengalaman mobilitas yang semakin relevan bagi konsumen di seluruh dunia,” tambah Ke Chuandeng.

Dalam ajang ini, Jetour menampilkan pengembangan teknologi hybrid melalui Jetour T1 i-DM dan Jetour T2 i-DM, serta Jetour G700 sebagai SUV off-road premium. Selain itu, Soueast S08 DM turut hadir sebagai bagian dari strategi multi-brand Jetour International.