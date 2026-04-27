Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Jetour Pamerkan 3 Model SUV Hybrid, Intip Spesifikasinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |16:36 WIB
Jetour memboyong tiga model mobil ke Auto China 2026.
A
A
A

JAKARTA - Jetour International menampilkan sejumlah model pada ajang Auto China 2026. Merek asal Tiongkok tersebut memboyong dua merek sekaligus, yaitu Jetour dan Soueast.

President Jetour International, Ke Chuandeng, menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya mengusung filosofi ‘Travel+’ dengan mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang gaya hidup perjalanan.

"Kini, ‘Travel+’ telah berkembang melampaui sekadar atribut produk, menjadi representasi gaya hidup, koneksi emosional, serta jembatan yang menghubungkan manusia, budaya, dan pengalaman," ujarnya dalam keterangan resmi perusahaan, Senin (27/4/2026).

"Melalui Auto China 2026, kami ingin menunjukkan bagaimana strategi ini terus berkembang melalui inovasi produk, penguatan ekosistem, dan kolaborasi global, untuk menghadirkan pengalaman mobilitas yang semakin relevan bagi konsumen di seluruh dunia,” tambah Ke Chuandeng.

Dalam ajang ini, Jetour menampilkan pengembangan teknologi hybrid melalui Jetour T1 i-DM dan Jetour T2 i-DM, serta Jetour G700 sebagai SUV off-road premium. Selain itu, Soueast S08 DM turut hadir sebagai bagian dari strategi multi-brand Jetour International.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement