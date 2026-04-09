Pasarkan Sederet SUV, Jetour Ungkap Kebutuhan Konsumen Indonesia

JAKARTA - PT Jetour Sales Indonesia memasarkan sejumlah model SUV di pasar Tanah Air. SUV tersebut dihadirkan lantaran Jetour Indonesia ingin menjawab kebutuhan konsumen Tanah Air.

Jetour merupakan sub brand dari Chery Group. Di Indonesia, saat ini Jetour memasarkan 3 model. Seluruh model yang dipasarkan bermain di segmen sport utility vehicle (SUV). Diketahui, SUV merupakan segmen yang paling diminati.

Ketiga model yang dipasarkan adalah Jetour Dashing, X70 Plus, serta yang teranyar T2.

"Kami melihat kebutuhan konsumen saat ini tidak hanya sebatas kendaraan untuk mobilitas harian, tetapi juga kendaraan yang mampu menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam satu pengalaman berkendara,” ujar Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah, Kamis (9/4/2026).

Memulai kuartal II tahun ini, produsen asal China itu ingin memperluas akses terhadap konsumen Indonesia. Sederet model SUV tersebut akan dihadirkan ke berbagai kota di Indonesia.

"Melalui rangkaian pameran ini, kami ingin memberikan kesempatan yang lebih luas bagi konsumen untuk melihat lebih dekat dan mencoba langsung line up unggulan SUV Jetour," kata Ranggy.