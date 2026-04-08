Wuling Andalkan Formo Max dan Mitra EV di Giicomvec 2026

JAKARTA - Wuling Motors membawa Formo Max dan Mitra EV pada pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (Giicomvec) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 8-11 April. Pada pameran kendaraan komersial ini, Mitra EV hadir dalam berbagai versi.

“Melalui keikutsertaan Wuling di Giicomvec 2026, kami menawarkan dua lini kendaraan komersial yang dapat mendukung berbagai kebutuhan usaha dan bisnis di Indonesia, melalui Formo Max sebagai kendaraan niaga ringan yang praktis dan efisien untuk usaha, serta Mitra EV sebagai solusi kendaraan listrik yang fleksibel untuk berbagai sektor bisnis," ujar Fleet & Commercial Vehicle Sales Manager Wuling Motors, Aditya Triananto, di arena Giicomvec 2026, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan inovasi dan solusi yang fungsional, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pelaku usaha.

Formo Max merupakan kendaraan niaga ringan berbentuk pikap pertama Wuling yang diluncurkan pada 2023. Formo Max dirancang untuk menunjang operasional usaha.

Wuling juga menghadirkan Mitra EV sebagai kendaraan komersial listrik pertama Wuling yangdiperkenalkan pada 2025. Mitra EV hadir dalam pilihan Minibus dan Blind Van.