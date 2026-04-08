OTOMOTIF

4 Versi Daihatsu Gran Max Mejeng di Giicomvec 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |19:28 WIB
4 Versi Daihatsu Gran Max Mejeng di Giicomvec 2026
4 Versi Daihatsu Gran Max Mejeng di Giicomvec 2026 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Daihatsu turut meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (Giicomvec) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 8-11 April. Pada pameran kendaraan komersial ini, Daihatsu membawa Gran Max, yang dihadirkan dalam berbagai versi. 

Total terdapat 4 unit Gran Max dengan berbagai tipe dihadirkan. Keempat Gran Max tersebut merepresentasikan berbagai kebutuhan usaha. 

Salah satunya adalah Gran Max Pick Up 1.5 AC PS yang hadir dengan fleksibilitas, durabilitas kuat, dan kapasitas angkut besar.

Selanjutnya, Gran Max Blind Van Logistic untuk mendukung kebutuhan pengantaran barang atau logistik dengan transmisi otomatis.

Daihatsu Gran Max Mobile Market juga turut ditampilkan sebagai mobil konsep yang dapat menginspirasi berbagai kebutuhan para pelaku usaha melalui konsep mini market berjalan. 

Terakhir, terdapat Gran Max Mini Bus Lifestyle merepresentasikan sisi lifestyle yang dapat mendukung berbagai aktivitas di industri kreatif dan komunitas.

Deputy Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor, Rokky Irvayandi, menjelaskan pihaknya sangat mengapresiasi para pengguna Gran Max yang telah menjadikan kendaraan ini sebagai bagian dari perjalanan usaha mereka. 

