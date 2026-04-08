JAKARTA – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor kendaraan niaga dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation di Indonesia, meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (Giicomvec) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 8-11 April. Pada pameran kendaraan komersial ini, Mitsubishi Fuso memboyong 5 model.

“Kehadiran kami di Giicomvec 2026 merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan konsumen yang telah menjadikan Mitsubishi Fuso pemimpin pasar selama 55 tahun," ujar Presiden Direktur PT KTB, Daisuke Okamoto, Rabu (8/4/2026).

Model yang diboyong ke Giicomvec termasuk Canter FE 74 dan Canter FE 74 Long. Model tersebut menggunakan karoseri box pendingin.

Model lainnya adalah Fighter X FN61 FSL. Varian dengan tenaga yang besar ini untuk mendukung kebutuhan operasional intensif dan beban berat.

Berikutnya adalah Fighter X FM65F TH 4x2. Ini merupakan merupakan produk Tractor Head terbaru Mitsubishi Fuso yang dirancang untuk distribusi kargo berat dengan efisiensi bahan bakar optimal. Model ini meluncur pada September 2025.