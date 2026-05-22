VinFast Mulai Jualan Motor Listrik di Indonesia, Pasarkan 3 Model Sekaligus

JAKARTA - Produsen otomotif asal Vietnam, VinFast, akhirnya mulai membuka pemesanan untuk motor listrik di Indonesia. Pada tahap awal, VinFast memboyong 3 model motor listrik sekaligus.

Ketiga motor listrik tersebut adalah VinFast Evo, VinFast Feliz II, dan VinFast Viper. Ketiganya dipasarkan dengan skema sistem tukar baterai (battery swapping) di Indonesia.

Managing Director of VinFast E-motorcycles Overseas Market, Vo Thi Cam Tu mengatakan, Indonesia merupakan salah satu pasar roda dua terbesar dan paling dinamis di dunia. Indonesia, ia melanjutkan, juga tengah memasuki fase percepatan transisi menuju mobilitas hijau.

"Peluncuran tiga model e-scooter dengan sistem tukar baterai secara bersamaan mencerminkan keseriusan serta strategi jangka panjang VinFast dalam membangun ekosistem mobilitas berkelanjutan di Indonesia," kata Vo Thi Cam Tu dalam keterangan perusahaan, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, skema tukar baterai ini bertujuan untuk mendorong dan memudahkan transisi hijau bagi konsumen Indonesia.

Pemesanan awal berlangsung mulai 20 Mei hingga 20 Juni 2026 melalui situs resmi VinFast. Konsumen yang melakukan pemesanan pada periode ini akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp1,6 juta. Untuk harganya, VinFast Evo dipasarkan dengan harga Rp18.980.000 menggunakan skema langganan baterai, atau Rp26.260.000 termasuk dua baterai. Sementara VinFast Feliz II dibanderol Rp20.100.000 dengan skema langganan baterai dan Rp27.380.000 termasuk dua baterai. Adapun VinFast Viper tersedia dengan harga Rp24.410.000 menggunakan skema langganan baterai dan Rp31.690.000 termasuk dua baterai.

Pengiriman unit pertama kepada konsumen di Indonesia dijadwalkan mulai Juni 2026. Didukung berbagai kebijakan pemerintah terkait percepatan transisi energi bersih, pasar kendaraan roda dua listrik di Indonesia dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.

