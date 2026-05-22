Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

VinFast Mulai Jualan Motor Listrik di Indonesia, Pasarkan 3 Model Sekaligus

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |20:05 WIB
VinFast Mulai Jualan Motor Listrik di Indonesia, Pasarkan 3 Model Sekaligus
VinFast Evo.
A
A
A

JAKARTA - Produsen otomotif asal Vietnam, VinFast, akhirnya mulai membuka pemesanan untuk motor listrik di Indonesia. Pada tahap awal, VinFast memboyong 3 model motor listrik sekaligus.

Ketiga motor listrik tersebut adalah VinFast Evo, VinFast Feliz II, dan VinFast Viper. Ketiganya dipasarkan dengan skema sistem tukar baterai (battery swapping) di Indonesia.

Managing Director of VinFast E-motorcycles Overseas Market, Vo Thi Cam Tu mengatakan, Indonesia merupakan salah satu pasar roda dua terbesar dan paling dinamis di dunia. Indonesia, ia melanjutkan, juga tengah memasuki fase percepatan transisi menuju mobilitas hijau.

"Peluncuran tiga model e-scooter dengan sistem tukar baterai secara bersamaan mencerminkan keseriusan serta strategi jangka panjang VinFast dalam membangun ekosistem mobilitas berkelanjutan di Indonesia," kata Vo Thi Cam Tu dalam keterangan perusahaan, Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, skema tukar baterai ini bertujuan untuk mendorong dan memudahkan transisi hijau bagi konsumen Indonesia.

Pemesanan awal berlangsung mulai 20 Mei hingga 20 Juni 2026 melalui situs resmi VinFast. Konsumen yang melakukan pemesanan pada periode ini akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp1,6 juta. Untuk harganya, VinFast Evo dipasarkan dengan harga Rp18.980.000 menggunakan skema langganan baterai, atau Rp26.260.000 termasuk dua baterai. Sementara VinFast Feliz II dibanderol Rp20.100.000 dengan skema langganan baterai dan Rp27.380.000 termasuk dua baterai. Adapun VinFast Viper tersedia dengan harga Rp24.410.000 menggunakan skema langganan baterai dan Rp31.690.000 termasuk dua baterai.

Pengiriman unit pertama kepada konsumen di Indonesia dijadwalkan mulai Juni 2026. Didukung berbagai kebijakan pemerintah terkait percepatan transisi energi bersih, pasar kendaraan roda dua listrik di Indonesia dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/15/3219931//vinfast_vf_mpv_7-74ke_large.jpg
VinFast VF MPV 7 Rakitan Lokal Meluncur, Segini Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/622/3217053//kssk-xNgR_large.jpg
Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta Mulai Juni 2026, Mobil Bebas PPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/15/3217045//yadea_osta_p-ijaT_large.jpg
Sekali Cas, Motor Listrik Yadea Tempuh Jarak hingga 150 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216902//ojek_online-7x9c_large.png
Ojol Kini Bisa Pakai Motor Listrik Rp55 Ribu per Hari, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/15/3215217//vinfast_vf_e34-bI9V_large.jpg
Spesifikasi Mobil Listrik VinFast VF e34 yang Dipakai Jadi Taksi Green SM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214575//menkeu_purbaya-o2HG_large.jpg
Purbaya Godok Subsidi Motor Listrik Baru Sekitar Rp5 Juta per Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement