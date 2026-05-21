VinFast VF MPV 7 Rakitan Lokal Meluncur, Segini Harganya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |17:42 WIB
VinFast VF MPV 7 Rakitan Lokal Meluncur, Segini Harganya (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - VinFast VF MPV 7 rakitan lokal resmi meluncur di Indonesia. MPV listrik itu dibanderol mulai dari Rp420 juta untuk wilayah Jakarta, dengan skema termasuk kepemilikan baterai.

1. VF MPV 7 Rakitan Lokal

Diketahui, VinFast memiliki pabrik di Subang, Jawa Barat, yang resmi beroperasi sejak Desember 2025. Sejak mulai beroperasi, pabrik ini telah memproduksi berbagai model kendaraan listrik VinFast, mulai dari VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, hingga VF MPV 7.

VF MPV 7 merupakan versi premium dari lini Limo Green. 

“VF MPV 7 merupakan produk strategis dalam portofolio kendaraan listrik VinFast di Indonesia yang kembali menegaskan komitmen investasi jangka panjang serta visi pembangunan berkelanjutan kami di pasar ini," kata CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, di Jakarta, Rabu (21/5/2026).

"Produksi perdana VF MPV 7 dari pabrik Subang menjadi tonggak penting dalam perjalanan lokalisasi kami untuk memperkuat daya saing sekaligus menghadirkan kendaraan listrik berkualitas tinggi, cerdas, dan mudah diakses,” katanya.

Secara dimensi, VF MPV 7 memiliki panjang 4.740 mm, lebar 1.872 mm, dan tinggi 1.734 mm, serta wheelbase mencapai 2.840 mm.

Pada bagian kabin, VF MPV 7 dilengkapi  layar infotainment 10,1 inci yang mendukung konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay. 

Dari sisi performa, VF MPV 7 dibekali motor listrik dengan daya maksimum 150 kW (201 hp) dan torsi puncak 280 Nm. Baterai berkapasitas 60,2 kWh memungkinkan kendaraan menempuh jarak hingga 450 km dalam sekali pengisian penuh berdasarkan standar NEDC.
VF MPV 7 juga sudah didukung teknologi fast charging dengan isi daya dari 10% hingga 70% dalam waktu sekitar 30 menit.

 

