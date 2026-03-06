VinFast Siap Pasok 20 Ribu Mobil Listrik ke Mitra Transportasi

VinFast Siap Pasok 20 Ribu Mobil Listrik ke Mitra Transportasi (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - VinFast akan memasok 20 ribu mobil listrik kepada penyedia layanan transportasi di Indonesia. Sebanyak 20 ribu mobil listrik itu akan dipasok hingga 2028.

Rencana ini setelah VinFast menandatangani dua Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan penyedia solusi transportasi, PT Sembilan Benua Abadi dan PT Satu Kosong Tujuh. Keduanya akan membeli 10 ribu mobil listrik VinFast hingga 2027 dan 2028.

“Kami merasa terhormat dapat berkolaborasi dengan mitra-mitra tepercaya di Indonesia untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dan mendorong transisi hijau," ujar CEO VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, dikutip Jumat (6/3/2026).

Ia menjelaskan, bermitra dengan perusahaan berpengalaman yang memiliki pemahaman mendalam terhadap pasar lokal akan memungkinkan VinFast memperluas jangkauan pasar dengan cepat.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Satu Kosong Tujuh, Nirzam Pahmi, mengatakan, pihaknya memiliki keyakinan kuat terhadap VinFast dan potensinya dalam membangun ekosistem mobilitas listrik yang komprehensif, inklusif, dan mudah diakses.

"Kerja sama ini sejalan dengan visi jangka panjang kami untuk beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik serta secara proaktif mendukung transformasi hijau di tingkat regional maupun global,” ucapnya.

“Kami terkesan dengan Nerio Green dan Limo Green, tidak hanya dari sisi kualitas produk, tetapi juga visi berkelanjutan yang diusung," ucap CEO PT Sembilan Benua Abadi, Wempy Suciadi.