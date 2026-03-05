Advertisement
Destinator Jadi Andalan Baru Dongkrak Pangsa Pasar Mitsubishi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |15:22 WIB
JAKARTA - Mitsubishi Destinator menjadi andalan baru bagi brand tersebut pada 2025. Di tengah lesunya penjualan pada tahun lalu, Mitsubishi Motors masih mampu mempertahankan penjualannya. 

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke diler) Mitsubishi mencapai 71.781 unit sehingga menempati urutan ketiga brand terlaris. Pangsa pasarnya mencapai 8,9 persen. 

Sementara dari penjualan ritel, total 70.338 unit terdistribusi ke konsumen. Pangsa pasar pada penjualan ritel mencapai 8,4 persen. 

Di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita, menjelaskan pihaknya mendapatkan respons pasar yang positif terhadap produk yang ditawarkan.

"Secara keseluruhan, kinerja lini produk kami tetap stabil dan memungkinkan kami meningkatkan pangsa pasar dari 8,3% menjadi 8,5%," ucapnya.

