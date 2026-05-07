Sekali Cas, Motor Listrik Yadea Tempuh Jarak hingga 150 Km

JAKARTA - Yadea Indonesia menguji dua model motor listrik. Keduanya menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor, Jawa Barat.

Kedua motor listrik yang digunakan adalah Yadea Osta P dan Velax U. Dari perjalanan antarkota itu, kedua motor listrik itu menempuh jarak sekitar 150 km dengan sekali pengisian daya penuh.

“Kedua model ini dirancang untuk kebutuhan jarak jauh dan telah membuktikan kemampuannya. Ini adalah langkah nyata kami dalam menghadirkan solusi mobilitas listrik yang andal untuk penggunaan harian maupun perjalanan antarkota,” kata VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo, Kamis (7/5/2026).

Dalam pengujian itu, Yadea Osta mencatat jarak tempuh 153 kilometer dengan sisa daya baterai 13%. Sementara Velax U mencapai 156 kilometer dengan sisa daya 23%.

Pengujiian ini diikuti sejumlah kalangan, termasuk dari ojek online. Sorang pengemudi ojek online wanita, Nina, menyebut fitur cruise control pada Yadea Osta sangatr membantu saat perjalanan.

"Dudukannya empuk dan ada fitur cruise control yang bikin riding lebih santai. Sejauh ini tidak ada kendala sama sekali,” kata Nina.