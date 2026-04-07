Motor Listrik Baru Yadea Meluncur, Raup 1.000 Pemesanan dalam 1 Jam

JAKARTA - Yadea Indonesia meluncurkan motor listrik Osta. Motor listrik tersebut diklaim membukukan lebih dari 1.000 pemesanan dalam waktu satu jam.

Yadea Osta diketahui meluncur pada awal bulan. Peluncuran digelar secara daring melalui platform TikTok.

"Dalam periode peluncuran, Yadea sepeda motor listrik jarak jauh cerdas OSTA berhasil membukukan lebih

dari 1.000 pemesanan selama 1 jam siaran langsung," demikian pernyataan Yadea Indonesia, dikutip Selasa (7/4/2026).

Di sisi lain, proses peluncuran tersebut mencapai lebih dari 2,25 juta penayangan.

Diketahui, Yadea meluncurkan Osta dengan konsep “150+ 155”. Ini merupakan pendekatan terhadap konsumen.