HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pasar Motor Listrik Makin Panas, TAILG Geber Ekspansi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |18:55 WIB
Pasar Motor Listrik Makin Panas, TAILG Geber Ekspansi
Pasar Motor Listrik Makin Panas, TAILG Geber Ekspansi (Ist)
JAKARTA - Indonesia merupakan salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia. Pada 2025, penjualan sepeda motor di Indonesia tembus 6,4 juta unit, berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). 

Melihat besarnya pasar sepeda motor di Indonesia, brand kendaraan listrik roda dua, TAILG, berniat ekspansi. Langkah ini sejalan dengan rencana percepatan ke kendaraan berbasis baterai yang digaungkan pemerintah. 

Presiden Divisi Internasional TAILG, Chen Yingsheng, menyampaikan Indonesia merupakan salah satu pasar kendaraan roda dua paling aktif di dunia dan menjadi fokus utama dalam strategi global perusahaan. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk mendorong perkembangan mobilitas hijau bersama mitra lokal melalui inovasi teknologi, produk berkualitas, serta sistem distribusi yang matang. 

“Ke depan, kami berharap membawa lebih banyak teknologi canggih dan produk berkualitas ke Indonesia, tumbuh bersama mitra lokal, serta menjadikan Indonesia sebagai basis penting untuk menjangkau seluruh Asia Tenggara,”
ujar Chen dalam keterangannya, Jumat (28/3/2026).

Untuk mempercepat ekspansinya, TAILG menggelar  Grand Launching & Dealer Recruitment Summit. Produsen asal China memulai rekrutmen diler nasional sekaligus langkah strategis perusahaan dalam menangkap peluang pasar kendaraan listrik Indonesia yang bernilai triliunan rupiah.

Acara tersebut dihadiri investor, mitra distribusi, dan pelaku industri dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, para peserta berkesempatan melihat dan mencoba langsung berbagai produk kendaraan listrik roda dua TAILG. 

TAILG juga menampilkan beberapa model  untuk pasar Indonesia, baik untuk kebutuhan komuter harian maupun penggunaan komersial seperti logistik.

Indonesia merupakan salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia, dengan total populasi kendaraan roda dua mencapai lebih dari 125 juta unit dan sekitar 84 persen rumah tangga memiliki sepeda motor. Penjualan sepeda motor baru di Indonesia juga mencapai lebih dari 6 juta unit per tahun. Skala pasar yang besar serta permintaan yang terus tumbuh memberikan ruang luas bagi perkembangan kendaraan listrik roda dua di masa mendatang.

 

