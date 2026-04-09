Spesifikasi Motor Listrik Emmo JVX GT untuk Kendaraan Operasional Kepala SPPG, Harga Rp49 Jutaan

, Kamis, 09 April 2026 |16:21 WIB

Spesifikasi Motor Listrik Emmo JVX GT untuk Kendaraan Operasional Kepala SPPG, Harga Rp49 Jutaan (Dok Emmo)

JAKARTA - Motor listrik Emmo JVX GT bakal diperuntukkan sebagai kendaraan operasional kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengadaan motor listrik adventure itu bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.

Spesifikasi Motor Listrik Emmo JVX GT

Berdasarkan situs resmi Emmo, Emmo JVX GT memiliki panjang 2.080 mm, lebar 810 mm, tinggi 1.150 mm, serta ground clearance 320 mm.

Motor listrik ini memiliki bobot sekitar 110 kg. Sementara daya angkutnya sekitar 200 kg.

Emmo JVX GT memiliki desain rangka tinggi untuk stabilitas di jalan tidak rata.

Motor listrik ini memiliki ban depan berukuran 19 inci dan ban belakang 18 inci, dengan tipe dual-purpose.