Bocoran Motor Listrik Baru Yadea, Jarak Tempuhnya 150 Km

JAKARTA - Yadea Indonesia siap meluncurkan motor listrik baru bulan depan. Motor listrik tersebut memiliki jarak tempuh hingga 150 km dalam satu kali pengisian daya.

Model anyar tersebut dibekali sejumlah teknologi baru, yaitu AIGO Intelligent Riding System dan iControl (Intelligent Control System).

Sistem AIGO atau Intelligent Riding System tersebut untuk mengintegrasikan berbagai fitur modern guna memberikan pengalaman berkendara yang lebih intuitif. Platform ini mencakup komponen utama seperti EasyGO, AiFun, AiSafety, dan Smart ECO.

Selain aspek kenyamanan, fitur keamanan juga menjadi fokus utama. Sistem ini dilengkapi pelacakan GPS serta electronic fence untuk memantau lokasi kendaraan secara real-time.

Untuk menjaga performa, terdapat Battery Management System dan indikator State of Charge yang memberikan data mengenai kondisi baterai.