4 Rekomendasi Motor Listrik yang Kuat Tanjakan

JAKARTA - Motor listrik lambat laun kian populer di pasar otomotif Indonesia. Kini, banyak pula motor listrik yang kuat tanjakan berkat tenaganya yang mumpuni.

Berikut 4 rekomendasi motor listrik yang kuat tanjakan, sebagaimana dihimpun Okezone, Sabtu (11/4/2026):

1. Polytron Fox 500

Salah satu motor listrik yang kuat tanjakan adalah Polytron Fox 500. Polytron Fox 500 dibekali motor bertenaga 5 ribu W, dengan tenaga maksimal hingga 14.700 W. Tenaga tersebut cukup buas sehingga bisa melibat medan menantang termasuk tanjakan.

Polytron Fox 500 dibekali baterai LiFePO berkapasitas 3,89 kWh (72V 54 Ah). Motor listrik ini memiliki jarak tempuh hingga 130 km.

Untuk performanya, Polytron Fox 500 memiliki top speed hingga 130 km per jam. Untuk akselerasi dari 0-100 km per jam diklaim hanya membutuhkan waktu 13,63 detik.