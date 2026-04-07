3 Motor Listrik Fast Charging, Isi Daya Cuma 20 Menit

JAKARTA - Pasar motor listrik terus berkembang. Kini, banyak produsen memasarkan model motor listrik untuk konsumen Tanah Air. Di antara model yang ditawarkan terdapat 3 motor listrik yang dibekali fitur fast charging.

Salah satu hal yang masih menjadi tantangan dalam pemasaran motor listrik adalah masalah waktu pengisian daya. Hadirnya fitur fast charging memberikan kemudahan dan kecepatan bagi konsumen saat isi daya.

Berikut daftar 3 motor listrik fast charging dengan harga terjangkau, sebagaimana dihimpun Okezone pada Selasa (7/4/2026):

1. United TX 180

United Motor memasarkan sejumlah motor listrik di Indonesia. Dari model yang dipasarkan, terdapat motor listrik dengan fitur fast charging.

Motor listrik tersebut adalah United TX1800. Motor ini dibekali baterai Lithium 60V 28 AH. Motor listrik ini sudah mendukung fast charging. Pengisian daya dari 0-80 persen diklaim memakan waktu hanya 1,5 jam.

United TX1800 dibekali motor bertenaga 60 V 2000 W. Motor listrik ini memiliki 3 mode kecepatan berkendara, yaitu dengan speed 1 maksimal 45 km per jam, selanjutnya 65 km per jam dan speed 3 75 km per jam.

Untuk harganya, United TX1800 dibanderol Rp34,9 juta berstatus on the road (OTR) Jakarta.

2. Alva Cervo X

Motor listrik berikutnya yang mendukung fast charging adalah Alva Cervo X. Isi daya dari 10-50 persen diklaim hanya memakan waktu 20 menit, dengan pengisian di Boost Charging Station.

Alva Cervo X dibekali baterai 72 V 45 Ah. Motor listrik ini memiliki kecepatan maksimal hingga 103 km per jam. Sementara jarak tempuhnya mencapai 125 km.

Untuk harganya, Alva Cervo X dibanderol Rp44,9 juta. Harga tersebut on the road (OTR) Jabodetabek.