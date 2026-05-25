New GR Yaris Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |20:38 WIB
New GR Yaris Dapat Penyegaran, Intip Ubahannya (Dok Toyota)
JAKARTA - Toyota memberikan penyegaran pada GR Yaris. Penyegaran itu untuk meningkatkan kualitas berkendara dari sisi handling, stability, dan comfort.

1. New GR Yaris

Hot hatch yang dikembangkan dari partisipasi GAZOO Racing (GR) di ajang rally dunia ini menerapkan beberapa sentuhan lewat perubahan desain stir, tuning pada Electric Power Steering (EPS) dan handbrake, serta penambahan fitur seat/steer heater.

“GR Yaris lahir melalui visi menghadirkan ever-better motorsports-bred cars yang dikembangkan menggunakan metode reverse engineering. GR membangun kendaraan rally yang cocok untuk kebutuhan motorsport dan kemudian disesuaikan lebih lanjut untuk versi produksi massal supaya tetap dapat dipakai setiap hari," kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Bansar Maduma, dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).

"Mobil ini kembali mendapatkan beberapa sentuhan yang masukannya berasal dari pengalaman di dunia balap berbagai belahan dunia,” lanjutnya. 

Penyegaran pertama adalah GR Exclusive New Steering Wheel Design. Situasi tertentu dalam balapan mengharuskan untuk mempertahankan pegangan yang konstan pada setir tanpa mengubah posisi tangan dan menyentuh tombol kontrol. 

GR membuat kemudi dengan diameter yang lebih kecil untuk pergerakan tangan yang lebih baik, dengan desain pegangan telapak tangan yang pas dan nyaman ketika diputar. Rombakan tersebut memberikan kemudahan mengendalikan mobil dan meningkatkan rasa percaya diri di balik kemudi.

Pengalaman dari event World Rally Championship (WRC) yang diadakan di berbagai belahan dunia ikut menyumbang perubahan dengan menempatkan tuas rem parkir lebih dekat ke kemudi. Posisinya lebih tegak sehingga pergerakan tangan semakin cepat dan lincah. Sementara tambahan kombinasi pemanas pada setir dan bangku menambah kenyamanan pengemudi.

 

