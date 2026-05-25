5 Tips Penting Gunakan Motor Listrik agar Performa dan Baterai Tetap Optimal

JAKARTA - Penggunaan sepeda motor listrik kian diminati masyarakat untuk mendukung mobilitas harian yang ramah lingkungan. Sepeda motor listrik memiliki keunggulan bebas emisi saat digunakan. Selain itu, motor listrik nyaman untuk aktivitas sehari-hari di area perkotaan.

Namun, penggunaan sepeda motor listrik tetap membutuhkan perhatian khusus. Hal ini terutama terkait cara berkendara dan perawatannya agar performa tetap optimal serta usia pakai baterai lebih panjang.



“Sepeda motor listrik Honda memiliki karakter tarikan yang halus dan responsif. Karena itu, pengguna disarankan membuka tuas gas secara bertahap dan memperhatikan pola berkendara tetap stabil agar penggunaan daya baterai lebih efisien dan perjalanan terasa nyaman,” ujar Technical Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Wahyu Budhi, Senin (25/5/2026).



Agar penggunaan sepeda motor listrik tetap aman dan nyaman, berikut 5 tips sederhananya:

1. Gas Bertahap

Hindari menarik tuas gas secara spontan agar penggunaan daya lebih hemat dan motor terasa lebih stabil saat dikendarai.

2. Jaga Kapasitas Baterai

Usahakan daya baterai berada di kisaran 20% sampai dengan 80%. Hindari membiarkan baterai kosong total terlalu sering agar usia pakainya lebih panjang.

3. Berkendara dengan Stabil

Menjaga kecepatan tetap stabil membantu konsumsi daya lebih efisien dan membuat perjalanan lebih nyaman untuk penggunaan harian.

4. Hindari Beban Berlebihan

Muatan yang terlalu berat dapat membuat daya baterai lebih cepat berkurang dan memengaruhi performa kendaraan.