HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yamaha Luncurkan Motor Bebek Baru, Dibanderol Mulai Rp24 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |16:29 WIB
JAKARTA - Yamaha meluncurkan motok bebek baru yakni Finn. Finn generasi terbaru ini meluncur untuk pasar Thailand. 

Melansir Great Biker, Senin (18/5/2026), Yamaha Finn 2026 menggunakan lampu depan LED baru. Logo Finn yang ditampilkan secara mencolok di atas rakitan lampu depan dengan jelas menyoroti identitas model ini. Lampu belakang juga telah didesain ulang.

1. Spesifikasi Yamaha Finn

Fitur penting lainnya adalah panel instrumen LCD digital penuh.

Finn model Smart Key dilengkapi kunci remote cerdas untuk meningkatkan kenyamanan. Selain itu, tersedia port pengisian daya DC untuk mengisi daya ponsel dan perangkat portabel lainnya.

Yamaha juga telah meningkatkan detail kecil, seperti pengait depan baru, jok yang didesain ulang, dan kompartemen penyimpanan depan dengan kapasitas yang ditingkatkan menjadi 750 ml.

Di bawah jok, masih ada ruang penyimpanan 9,7 liter. Ini cukup untuk penggunaan sehari-hari, baik itu jas hujan, barang-barang pribadi, atau barang-barang kecil. 

Untuk keamanannya, Yamaha Finn terbaru dilengkapi sistem pengereman UBS di semua model. Sistem pengereman ini mendistribusikan gaya pengereman secara tepat dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengendalikan kendaraan, terutama dalam situasi nyata seperti jalan basah, kemacetan lalu lintas, atau pengereman mendadak.

