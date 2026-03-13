Yadea Siap Luncurkan Kendaraan Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya

JAKARTA - Yadea siap meluncurkan kendaraan listrik baru untuk Indonesia. Model tersebut dijadwalkan meluncur pada awal April 2026.

1. Model Baru

Yadea merupakan raksasa global dalam kendaraan listrik roda dua. Yadea memimpin penjualan kendaraan listrik roda dua dalam 9 tahun terakhir.

“Kepercayaan yang diberikan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi. Pencapaian sebagai pemimpin global selama sembilan tahun berturut-turut menunjukkan bahwa teknologi dan kualitas produk Yadea mampu menjawab kebutuhan mobilitas masa depan,” demikian keterangan Yadea Indonesia, Jumat (13/3/2026).

Di Indonesia, Yadea terus memperkuat kehadirannya dengan menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transportasi ramah lingkungan.

Yadea akan meluncurkan model barunya pada 2 April 2026. Peluncuran digelar secara daring melalui platform TikTok.

Peluncuran ini diharapkan menjadi momen untuk memperkenalkan inovasi terbaru sekaligus memperkuat posisi Yadea di Indonesia.

Diketahui, berbekal pengalaman hampir satu dekade, Yadea memperluas inovasi dan menghadirkan solusi transportasi yang efisien, ramah lingkungan, serta relevan dengan kebutuhan konsumen modern. Reputasi global ini tak hanya dibangun melalui volume penjualan, tetapi melalui investasi besar dalam riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan.