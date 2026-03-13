Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yadea Siap Luncurkan Kendaraan Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |17:07 WIB
Yadea Siap Luncurkan Kendaraan Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya
Yadea Siap Luncurkan Kendaraan Listrik Baru di Indonesia, Intip Bocorannya (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Yadea siap meluncurkan kendaraan listrik baru untuk Indonesia. Model tersebut dijadwalkan meluncur pada awal April 2026. 

1. Model Baru

Yadea merupakan raksasa global dalam kendaraan listrik roda dua. Yadea memimpin penjualan kendaraan listrik roda dua dalam 9 tahun terakhir. 

“Kepercayaan yang diberikan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi. Pencapaian sebagai pemimpin global selama sembilan tahun berturut-turut menunjukkan bahwa teknologi dan kualitas produk Yadea mampu menjawab kebutuhan mobilitas masa depan,” demikian keterangan Yadea Indonesia, Jumat (13/3/2026). 

Di Indonesia, Yadea terus memperkuat kehadirannya dengan menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transportasi ramah lingkungan.

Yadea akan meluncurkan model barunya pada 2 April 2026. Peluncuran digelar secara daring melalui platform TikTok. 

Peluncuran ini diharapkan menjadi momen untuk memperkenalkan inovasi terbaru sekaligus memperkuat posisi Yadea di Indonesia. 

Diketahui, berbekal pengalaman hampir satu dekade, Yadea memperluas inovasi dan menghadirkan solusi transportasi yang efisien, ramah lingkungan, serta relevan dengan kebutuhan konsumen modern. Reputasi global ini tak hanya dibangun melalui volume penjualan, tetapi melalui investasi besar dalam riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas produk secara berkelanjutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Populasi Motor Bensin Capai 120 Juta Unit, Pemerintah Dorong Percepatan Konversi ke Listrik
Bolehkah Motor Listrik Dicuci? Ini Penjelasan dan Tipsnya
Honda Masih Nantikan Insentif Motor Listrik dari Pemerintah
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement