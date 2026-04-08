Suzuki Bawa Carry Box MBG hingga Angkot Konsep di Giicomvec 2026

JAKARTA - PT Suzuki Indonesia Sales (SIS) meramaikan pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (Giicomvec) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 8-11 April. Pada pameran kendaraan niaga tersebut, Suzuki membawa 6 model, termasuk yang masih berstatus konsep.

Pertumbuhan aktivitas bisnis serta meningkatnya kebutuhan sektor logistik dan layanan publik di berbagai wilayah Indonesia mendorong kebutuhan kendaraan niaga.

Tren tersebut disambut Suzuki dengan memanfaatkan ajang Giicomvec 2026 dengan membawa sederet model.

“Giicomvec 2026 menjadi momentum penting bagi Suzuki untuk kembali menegaskan peran kendaraan niaga sebagai bagian dari perkembangan usaha, distribusi logistik, serta layanan publik di Indonesia," kata Deputy to 4W Sales & Marketing Director PT SIS, Dony Ismi Saputra.

Model yang dibawa pada pameran ini adalah Carry dan APV. Kedua model tersebut hadir dengan berbagai modifikasi untuk kepentingan usaha. Ada 6 armada yang dibawa terdiri atas New Carry Box MBG, New Carry Ambulance, New Carry Moko, New Carry Angkot Concept, APV Ambulance, dan APV MBG.