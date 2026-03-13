Suzuki Siagakan 71 Bengkel di Jawa hingga Sulawesi saat Mudik Lebaran 2026

JAKARTA – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyiagakan 71 bengkel pada arus mudik dan balik Lebaran 2026. Bengkel siaga itu tersebar di sejumlah titik strategis jalur mudik nasional.

1. Bengkel Siaga

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan sebanyak 143,91 juta orang akan melakukan perjalanan selama Lebaran 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 76,24 juta orang diprediksi menggunakan mobil pribadi dan 24,08 juta orang memakai sepeda motor ke berbagai daerah tujuan.

Puncak arus mudik diproyeksikan terjadi pada 18 Maret 2026. Sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung ketika 24 Maret 2026.

Tingginya antusias masyarakat terhadap mudik Lebaran harus diiringi kesiapan kendaraan yang menjadi faktor penting dalam menunjang keselamatan, kenyamanan, sekaligus kelancaran perjalanan jarak jauh.

“Adanya potensi lonjakan pemudik tahun ini tentu memerlukan langkah antisipatif. Rekomendasi kami, mempersiapkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan akan lebih efisien dari segi biaya maupun waktu," ujar Asst to Aftersales Department Head of Service PT SIS, Hariadi, dikutip Jumat (13/3/2026).

"Keberadaan Suzuki Bengkel Siaga 2026 yang akan menangani mobil dan sepeda motor milik pelanggan, merupakan solusi untuk menciptakan rasa tenang dan aman, sekaligus mendukung kelancaran perjalanan keluarga ke tempat tujuan,” ujar Hariadi.

Suzuki menghadirkan Suzuki Bengkel Siaga 2026 pada 71 titik yang tersebar di jalur utama Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Sulawesi selama periode 18–25 Maret 2026. Lokasi layanan tersebut ditentukan berdasarkan kepadatan arus kendaraan dan kebutuhan pelanggan, sehingga akses pelanggan terhadap layanan resmi tetap mudah dijangkau sepanjang musim mudik.

“Sebanyak 33 outlet beroperasi 24 jam penuh, sementara 28 outlet melayani selama 12 jam (08.00–20.00), dan 10 outlet roda dua buka pukul 08.00–21.00. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan, servis ringan, maupun penanganan kendala teknis kapanpun dibutuhkan,” tutur Hariadi.