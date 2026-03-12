3 Daftar Motor Matic yang Kuat Nanjak saat Dipakai Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Ada sejumlah motor matic yang kuat nanjak untuk dipakai pada mudik Lebaran 2026. Dengan performanya, motor matic ini dapat melibas jalanan menanjak.

Motor matic dengan tenaga besar cocok digunakan untuk melibas segala medan, termasuk tanjakan. Berikut daftar motor matic yang kuat nanjak saat dipakai mudik Lebaran 2026, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (11/3/2026):

Yamaha NMax 155

Yamaha NMax 155 dikenal lantaran mesinnya yang tangguh. Skutik ini memiliki mesin 155 cc dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA), yang memungkinkannya menghasilkan tenaga terbaik di berbagai kecepatan. Suhu mesin tetap konstan saat menghadapi tanjakan terjal berkat sistem pendingin cairan.

Desain ergonomis dan suspensi belakang yang nyaman meningkatkan kestabilan saat berkendara di medan menanjak.

Honda PCX 160

Dengan mesin 160 cc berteknologi eSP, Honda PCX 160 merupakan skutik premium dengan tenaga besar untuk menaklukkan tanjakan terjal dan akselerasi responsif. Sistem pengereman ABS dan suspensi belakang yang dapat diatur menjadi fitur canggih yang meningkatkan kenyamanan dan stabilitas.