HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

10 Merek Mobil Terlaris Februari 2026, Brand Jepang Kembali Kuasai 5 Besar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |15:30 WIB
10 Merek Mobil Terlaris Februari 2026, Brand Jepang Kembali Kuasai 5 Besar
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA — Brand asal Jepang, Toyota, masih merajai penjualan mobil di Indonesia pada Februari 2026. Toyota menempati posisi teratas merek terlaris, baik dari penjualan wholesales (pabrik ke diler) maupun ritel (diler ke konsumen).

Hal ini terlihat dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Rabu (11/3/2026).

Dari data penjualan tersebut, brand Jepang kembali mendominasi 5 besar. Toyota masih berada di puncak dengan penjualan wholesales 22.522 unit, diikuti Daihatsu 13.452 unit, Suzuki 9.659 unit, Mitsubishi Motors 7.008 unit, dan Honda 5.385 unit.

Sebelumnya, pada bulan lalu, brand asal China, BYD, membuat kejutan dengan menempati posisi 4 berdasarkan data penjualan wholesales.

Namun per Februari 2026, posisi BYD turun ke urutan 6 dengan penjualan wholesales sebanyak 4.653 unit.

      
Telusuri berita ototekno lainnya
