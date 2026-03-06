Penjualan Mobil Bekas Diprediksi Naik Jelang Lebaran

JAKARTA - Pasar mobil bekas diprediksi naik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal ini lantaran dipengaruhi pembagian tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja.

Pada Januari 2026, penjualan mobil bekas naik 6 persen dibandingkan Desember 2025, berdasarkan data OLX. Hal ini berbanding terbalik dengan penjualan mobil baru pada periode yang sama berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Melihat tren tersebut, permintaan mobil bekas diprediksi akan kembali meningkat menjelang Lebaran 2026. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk perjalanan mudik dan aktivitas silaturahmi. Hal ini berkaca pada tren 2025. Realisasi penjualan mobil bekas di OLXmobbi naik mencapai 24 persen seminggu sebelum Lebaran dibandingkan seminggu sebelumnya.

Direktur OLXmobbi, Agung Iskandar, menjelaskan momentum Ramadan dan Lebaran memang secara historis menjadi salah satu periode penting bagi pasar mobil bekas di Indonesia.

“Meski minat sempat menurun saat hari raya karena masyarakat fokus merayakan Idul Fitri, tren tersebut biasanya kembali melonjak setelah Lebaran," katanya dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

"Pada periode Lebaran 2025, minat mobil bekas di OLX dan penjualan mobil bekas di OLXmobbi sama-sama naik secara signifikan seminggu setelah Lebaran. Di OLX, peminatnya naik hingga 22 persen, sementara di OLXmobbi, jumlah yang beli juga kembali mendekati rata-rata penjualan normal”, ujarnya.