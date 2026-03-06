Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Mobil Bekas Diprediksi Naik Jelang Lebaran

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |20:45 WIB
Penjualan Mobil Bekas Diprediksi Naik Jelang Lebaran
Penjualan Mobil Bekas Diprediksi Naik Jelang Lebaran (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasar mobil bekas diprediksi naik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal ini lantaran dipengaruhi pembagian tunjangan hari raya (THR) bagi para pekerja.

Pada Januari 2026, penjualan mobil bekas naik 6 persen dibandingkan Desember 2025, berdasarkan data OLX. Hal ini berbanding terbalik dengan penjualan mobil baru pada periode yang sama berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). 

Melihat tren tersebut, permintaan mobil bekas diprediksi akan kembali meningkat menjelang Lebaran 2026. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk perjalanan mudik dan aktivitas silaturahmi. Hal ini berkaca pada tren 2025. Realisasi penjualan mobil bekas di OLXmobbi naik mencapai 24 persen seminggu sebelum Lebaran dibandingkan seminggu sebelumnya.

Direktur OLXmobbi, Agung Iskandar, menjelaskan momentum Ramadan dan Lebaran memang secara historis menjadi salah satu periode penting bagi pasar mobil bekas di Indonesia. 

“Meski minat sempat menurun saat hari raya karena masyarakat fokus merayakan Idul Fitri, tren tersebut biasanya kembali melonjak setelah Lebaran," katanya dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026). 

"Pada periode Lebaran 2025, minat mobil bekas di OLX dan penjualan mobil bekas di OLXmobbi sama-sama naik secara signifikan seminggu setelah Lebaran. Di OLX, peminatnya naik hingga 22 persen, sementara di OLXmobbi, jumlah yang beli juga kembali mendekati rata-rata penjualan normal”, ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/15/3206067//iims_2026-i1do_large.jpg
Naik 22 Persen, Penjualan Mobil Februari 2026 Tembus 81.159 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/15/3205981//daihatsu_part_center-R0fZ_large.jpg
Penjualan Mobil Baru Lesu, Permintaan Suku Cadang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/15/3204790//buka_puasa-hAKR_large.jpg
4 Tips Buka Buka saat Masih Mengemudi Mobil, Harus Tetap Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/15/3204789//daihatsu_gran_max-1PEv_large.jpg
Penjualan Ritel Daihatsu Tembus 12.336 Unit pada Februari 2026, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/15/3203896//byd-chon_large.jpg
Pasar Otomotif China Melambat, Brand Kompak Tawarkan Pinjaman Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/15/3202904//gwm-me6i_large.jpg
Bos GWM Ingatkan Industri Otomotif China Masih Tertinggal dari Produsen Terkemuka
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement