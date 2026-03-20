Suzuki Burgman Terbaru Meluncur, Intip Ubahannya

JAKARTA - Suzuki Burgman Street EX terbaru resmi meluncur. Skutik itu kini hadir dalam warna baru.

Suzuki Burgman Street EX mendapat warna baru yakni Pearl Grace White. Dengan adanya hal ini, Suzuki Burgman Street EX kini tersedia dalam warna Pearl Grace White, Metallic Royal Bronze, dan Metallic Matte Black No 2. Suzuki Burgman Street EX baru tersebut meluncur untuk pasar India.

Wakil Presiden, Penjualan & Pemasaran, Suzuki Motorcycle India Deepak Mutreja, mengatakan Burgman Street EX telah diapresiasi dengan baik karena perpaduan desain yang khas, teknologi canggih, dan kenyamanan posisi berkendara yang rileks.

"Dengan pembaruan baru ini, kami semakin meningkatkan daya tariknya secara keseluruhan sambil tetap setia pada kualitas dan keandalan tepercaya yang diasosiasikan pelanggan dengan Suzuki,” katanya, melansir Gaadiwaadi, Jumat (20/3/2026).

Secara mekanis, skuter ini tetap menggunakan mesin silinder tunggal 124 cc. Mesin itu menghasilkan daya maksimum 8,6 PS pada 6.500 rpm dan torsi puncak 10 Nm pada 5.500 rpm.