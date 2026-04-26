Suzuki Ekspansi Pasar Sepeda Motor, Buka 5 Diler Sekaligus

JAKARTA - Suzuki memperkuat jaringan layanan sepeda motor. Hal ini ditandai dengan dihadirkannya sejumlah diler baru di berbagai wilayah.

Kelima diler berlokasi di Solo (Jawa Tengah), Depok dan Tambun (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Cakung (DKI Jakarta). Ketiganya berkonsep 3S, yaitu sales, service, dan spare part.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sepeda motor mencatat pertumbuhan selama periode 2024-2025, antara lain Jawa Barat tumbuh 3,91%, Jawa Tengah 3,57%, Jawa Timur 3,44%, dan DKI Jakarta 2,28%. Tren ini menunjukkan mobilitas masyarakat semakin aktif, terutama seputar wilayah urban dan penyangga sebagai pusat aktivitas kerja, pendidikan, serta usaha.

“Tingginya tingkat aktivitas penggunaan sepeda motor di Solo, Depok, Surabaya, Tambun, dan Cakung menandakan adanya kebutuhan terhadap sarana transportasi hingga layanan purnajual," kata 2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Teuku Agha, Minggu (26/4/2026)

Ia menjelaskan, alasan tersebut memperkuat aksi Suzuki untuk melakukan ekspansi diler untuk mengakomodir penyediaan unit baru, perawatan hingga penjualan suku cadang.