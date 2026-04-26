Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Ekspansi Pasar Sepeda Motor, Buka 5 Diler Sekaligus

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |14:25 WIB
A
A
A

JAKARTA - Suzuki memperkuat jaringan layanan sepeda motor. Hal ini ditandai dengan dihadirkannya sejumlah diler baru di berbagai wilayah. 

Kelima diler berlokasi di Solo (Jawa Tengah), Depok dan Tambun (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Cakung (DKI Jakarta). Ketiganya berkonsep 3S, yaitu sales, service, dan spare part. 

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah sepeda motor mencatat pertumbuhan selama periode 2024-2025, antara lain Jawa Barat tumbuh 3,91%, Jawa Tengah 3,57%, Jawa Timur 3,44%, dan DKI Jakarta 2,28%. Tren ini menunjukkan mobilitas masyarakat semakin aktif, terutama seputar wilayah urban dan penyangga sebagai pusat aktivitas kerja, pendidikan, serta usaha.

“Tingginya tingkat aktivitas penggunaan sepeda motor di Solo, Depok, Surabaya, Tambun, dan Cakung menandakan adanya kebutuhan terhadap sarana transportasi hingga layanan purnajual," kata 2W Sales & Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Teuku Agha, Minggu (26/4/2026)

Ia menjelaskan, alasan tersebut memperkuat aksi Suzuki untuk melakukan ekspansi diler untuk mengakomodir penyediaan unit baru, perawatan hingga penjualan suku cadang. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement